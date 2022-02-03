В реке Волчья возле Павлограда местные рыбаки выловили огромных щук. Однако, как сообщает "Depo.Днепр", есть такую рыбу категорически запрещено не только людям, но и животным.

Дело в том, что выловленные щуки имеют все признаки щучьей чумы. Это инфекционное заболевание, которое встречается во многих пресноводных рыб. Как отмечаются местные рыбаки, такая рыба встречается в этой реке достаточно часто. Среди причин распространения инфекции - плохое качество воды.

Рыбу, которая имеет признаки этого опасного заболевания, категорически запрещается употреблять как людям, так и животным. Ведь можно тяжело отравиться. Поэтому, если рыбак поймал рыбу со щучьей чумой, ее следует закопать в землю очень глубоко, чтобы ее не нашли собаки.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре на воде произошла трагедия с подростком. 29 января двое 17-летних парней провалились под лед на пляже острова Монастырский. Они хотели искупаться в реке. Однако провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Одному из них удалось выбраться на лед, другой парень утонул.

Почти двое суток искали спасатели искали тело подростка. Было обследовано 2500 квадратных метров акватории реки. И на расстоянии 50 метров от берега и глубине 6 метров было найдено тело утонувшего парня.

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