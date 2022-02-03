В Днепре годовалый малыш утонул в ванной. Трагедия произошла 2 января по улице Титова, сообщает "Репортер".

В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир замкнуто женщину. Выяснилось, что ее запер муж, когда ушел на работу. Спасатели открыли дверь квартиры, полицейские нашли в доме мертвого ребенка. Женщина в это время находилась в неадекватном состоянии. Полицейским сообщила, что ее постоянно закрывает муж, ведь считает, что жена болеет психическими заболеваниями.

Также женщина сообщила, что она купала своего годовалого ребенка в ванночке, потом пошла в комнату, а когда вернулись малыш уже не подал признаков жизни. Медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка.

В Днепровском отделе полиции сообщили, что признаков насильственной смерти на теле ребенка не было. Однако в дыхательных путях была вода, сообщает "Наш город". Сейчас тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному случаю в полиции возбудили сразу два уголовное производство: по статьям "Умышленное убийство" и "Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком". Идет следствие.

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