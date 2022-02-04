В Кривом Роге вновь заминировали учебные заведения. Как
В нем некий Владислав Викторович сообщил, что заминировал все школы Кривого Рога. "Мины взорвутся очень скоро. Тысячи детей умрут. Ждите.",- сказано в письме.
Правоохранители с ночи до утра проверяли учебные заведения. Однако никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Следует отметить, что сообщение о минировании учебных заведений в Кривом Роге правоохранители получают регулярно. В конце января власти города даже отправили учеников школ на дистанционное обучение. Теперь же каждая школа может самостоятельно решать как учиться: дистанционно или за партами.
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Как уже сообщала Politeka, с начала нового 2022 года МВД Украины получило рекордное количество сообщений о минировании различных объектов городской инфраструктуры. В Днепропетровской области ежедневно сообщается о минировании школ, торгово-развлекательных заведений, больниц и других медучреждений. Каждое сообщение проверяется правоохранителями, взрывотехниками и кинологами. В полиции отмечают, что каждый выезд специалистов обходится в 60-100 тысяч гривен.
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Также Politeka писала, что полиция назвала самые опасные улицы Днепра: где лучше не стоит находиться