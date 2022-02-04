В Днепре разыскивают 14-летнего Михаила Бурдина. Как сообщает прессслужба полиции Днепропетровской области, несовершеннолетний вышел из дома в Солонянском районе 3 февраля около 11 утра.

В настоящее время его место нахождения не известно. Подросток был одет в черно-серую куртку, черные шапку и брюки, серый шарф, высокие сапоги рыжего цвета. Также при себе имеет черный рюкзак. В полиции отмечают, что пропавший несовершеннолетний имеет на вид 16 лет, среднее телосложение, рост около 170 см. У него светлые волосы и каре-зеленые глаза.

Правоохранители обращаются ко всем, кто обладает любой информацией о месте нахождения Михаила Бурдина сообщить по телефонам: 102, (098) 218 13 27, (096) 986 15 82, (063) 409 32 07.

Как уже сообщала Politeka, в полицейских Харьковской области в один день обратились две женщины с сообщением о пропаже детей. В первом случае, 16-летняя девочка ушла из дома в городе Люботин. В течение нескольких часов, полицейские нашли несовершеннолетнюю, когда та бродила по улицам города. Еще одна пропавшая несовершеннолетняя была найдена дома у подруги. Стало известно, что девочка поссорилась с матерью и исчезла из дома. Беглянку вернули домой. С обеими девушками правоохранители провели профилактическую беседу.

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