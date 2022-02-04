В Кривом Роге в течение двух месяцев в чужой квартире жил ранее судимый мужчина. Как сообщает "Информатор" незваный житель попал в помещение, повредив замок.

Как стало известно, еще в сентябре прошлого года мужчина поселился в чужой квартире в одной из многоэтажек Кривого Рога. Там он ничего не крал, а просто жил. Однако "незваного гостя" хозяева обнаружили лишь в конце ноября. Мужчину задержала полиция.

На днях состоялось судебное заседание, во время которого мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Его было признано виновным по статье "Нарушение неприкосновенности жилища". Решение суда - один год ограничение свободы с годовым испытательным сроком.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре состоялось судебное заседание над вандалом, который осенью прошлого года вместе с друзьями повалил праздничную Ханукию.

Момент глумления над конструкцией попал на видео. Во время задержания ребята заявили, что сделали это ради шуток и прикольных видео. Одному из "шутников" Шевченковский суд вынес приговор - год за решеткой. Однако это наказание было заменено на испытательный срок на такой же период. В суде парень полностью признал вину. Он также извинился перед еврейской общиной публично.

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