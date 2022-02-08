В центре Днепра парализовано движение общественного электротранспорта. Как
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Поврежденный столб упал на автобус, стоявший на проспекте Яворницкого. Некоторое время, движение всего транспорта на этом участке дороге было затруднено.
Из-за этого на некоторое время остановилось движение некоторых маршрутов трамваев и троллейбусов. По сообщению КП "Днепровский электротранспорт" ожидать быстрого восстановления движения трамваев и троллейбусов горожанам не стоит. Ведь, по заключению специалистов, объем восстановительных работ достаточно большой.
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"Планируем восстановить работу трамвайных маршрутов в 18.00-18.30. По троллейбусов, то срок окончания восстановительных работ будет сообщено дополнительно", - рассказали на предприятии.
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