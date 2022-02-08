В центре Днепра парализовано движение общественного электротранспорта. Как сообщает "Наш город", на перекрестке ул. Шмидта и проспекте Яворницкого грузовик сбил столб на котором размещались провода контактной сети. Авария произошла в обеденное время 8 февраля.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Поврежденный столб упал на автобус, стоявший на проспекте Яворницкого. Некоторое время, движение всего транспорта на этом участке дороге было затруднено.

Из-за этого на некоторое время остановилось движение некоторых маршрутов трамваев и троллейбусов. По сообщению КП "Днепровский электротранспорт" ожидать быстрого восстановления движения трамваев и троллейбусов горожанам не стоит. Ведь, по заключению специалистов, объем восстановительных работ достаточно большой.

"Планируем восстановить работу трамвайных маршрутов в 18.00-18.30. По троллейбусов, то срок окончания восстановительных работ будет сообщено дополнительно", - рассказали на предприятии.

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