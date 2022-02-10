В Днепре, практически в самом центре, 9 февраля под машиной провалилась тротуарная плитка. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Ивана Акинфеева. Под припаркованной Mazda образовалась яма. В которой машина застряла передним колесом. По словам свидетелей глубина пропасти более одного метра.

Что стало причиной образования пустот под тротуарной плиткой пока неизвестно. Однако известно, что новенькую тротуарную плитку на этом участке положили совсем недавно.

Следует указывать, что это далеко не первый случай, когда из-под колес автомобилей, в полном смысле этого словосочетания, "уходит асфальт. Как уже сообщала Politeka, в начале февраля на перекрестке Гоголя и Паторжинского на дороге провалился асфальт. Образовавшаяся Яма практически мгновенно наполнилась водой. Водители самостоятельно оградили опасный участок.

А в середине декабря яма появилась на проезжей части оживленной автомагистрали города-возле станции метро "Проспект Свободы". Опасный участок быстро огородили, поэтому аварий из-за пропасти не произошло.

Не сладко пришлось водителям двух мусоровозов, которые почти одновременно провалились под асфальт по на улице Сергея Подолинского. Долгое время два грузовика стояли друг напротив друга, ожидая коммунальщиков.

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