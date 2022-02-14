В Днепре на правом берегу столкнулись два легковых автомобилей. Как сообщает "Днепр Оперативный", авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого 14 февраля.

По информации правоохранителей, водитель Suzuki не справился с управлением машина вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в Toyota Camry, направлявшаяся в сторону поселка Мирное. В ДТП пострадали водитель Suzuki и двое 6-летних девочек. Мужчину скорая доставила в 16 городскую больницу с травмами руки и живота. А пассажирок Suzuki госпитализирован в детскую областную больницу. В одной из них больнице диагностировали травму головы, в другой - плеча.

На месте ДТП работают правоохранители. Они должны выяснить все обстоятельства аварии.

Как уже сообщала Politeka, сегодня, 14 февраля, на трассе Днепр-Кривой Рог произошло жуткое ДТП. В остановившийся грузовик для поворота на высокой скорости врезался легковой автомобиль ВАЗ. Одна из пассажирок, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте аварии. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы в клиническую областную больницу им. Мечникова. Для того, чтобы их деблокировать из искореженного автомобиля спасатели применили специнструменты.

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