Лис, что болеют край опасную болезнь, обнаружили на днях в лесах недалеко от Днепра. Об этом сообщает Depo.Днепр.

Осенью прошлого года в Днепропетровской области была проведена вакцинация от бешенства диким животным. Тогда по лесам области разбрасывали специальные приманки с вакциной. А на днях был проведен контрольный отстрел лис. По официальным данным, из 48 убитых лис одно животное было больно бешенством.

Поэтому на Хуторо-Губиниських охотничьих угодьях и прилегающих к ним сел: Хуторо-Губиниха, Дмитровка, Скотувате, Новоскотувате, Мирное, Марьяновка введен временный карантин. Также на этой территории в срочном порядке была проведена дополнительная прививка против бешенства.

На время действия карантина на объявленной территории запрещено проводить выставки, вывоз собак, кошек и диких животных за ее пределы, также запрещен промышленный и лицензионный отстрел диких животных.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в одном из районов Киевской области экстренно ввели карантин. К специалистам по борьбе с бешенством привезли мертвую лису. После проведения исследований у животного было подтверждено бешенство. Из-за этого в Украинке введены карантинные ограничения на 60 дней, согласно инструкции по борьбе с бешенством. Это при условии, что за этот период не будет выявлено других случаев заболевания. Кроме города Украинка в карантинную зону попали Другие населенные пункты в зоне 10 километров, а также полевые и лесные угодья.

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