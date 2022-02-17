Ежегодно украинские школьники четыре раза в год отдыхают на каникулах. Последние годы же, из-за сложной эпидемиологической ситуации, сроки каникул несколько изменились.

Однако весенние каникулы должны длиться одну неделю, таковы требования Министерства образования и науки Украины, сообщает сайт 056.

Обычно каждая школа может самостоятельно решать, когда ученики будут отдыхать. Но согласно рекомендациям МОН в этом году весенние каникулы могут начаться для школьников Днепропетровской области 28 марта. Продлятся до 3 апреля. За парты школьники должны сесть 4 апреля.

Как уже сообщала Politeka, в правительстве Украины появился законопроект, который предусматривает отмену обязательных ГНА и ВНО. Согласно этому документу, выпускники 9-х и 11-х классов будут иметь выбор, как получать оценку результатов своего обучения. Среди вариантов: годовое оценивание, государственная итоговая аттестация или внешнее независимое оценивание. Если законопроект примут школьникам необязательно надо будет проходить итоговую аттестацию.

Авторы законопроекта отмечают, что это связано в первую очередь с пандемией коронавирус в стране и постоянных карантинах. Данная инициатива также будет служить одним из ограничительных факторов, что уменьшит негативные последствия пандемии.

Напомним, раскрыты сроки регистрации ответов для получения результатов пробного ВНО.

Как сообщала Politeka, когда будут результаты пробного ВНО и что надо сделать, чтобы их узнать.

Также Politeka писала, что В Минобразования озвучили нюансы сдачи пробного тестирования.