В центре Днепра на бешеной скорости Mazda столкнулась с Volkswagen. Автотроща произошла 17 февраля на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова, сообщает "Днепр оперативный".

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного Центра Днепра. Из них видно, что Mazda двигалась по проспекту Поля на скорости, значительно выше допустимой. На перекрестке машина врезалась в в Volkswagen, двигавшемся по улице Ульянова на запрещенный сигнал светофора.

В результате аварии пострадали оба водителя. Они были госпитализированы в больницу. Также значительные повреждения получили и машины. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщала Politeka, трагическое ДТП произошло вечером 16 января на трассе вблизи села Байдаковка. По информации сотрудников ГСЧС, водитель ВАЗ не справился с управлением и его вынесло в кювет, где машина перевернулась. В результате этого, один пассажир ВАЗа погиб на месте аварии. Еще одного пассажира и водителя из искореженной машины вытащили местные жители, ставшие свидетелями ДТП. Оба получили многочисленные травмы и были госпитализированы в Каменскую городскую больницу. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Правоохранители должны выясниться все обстоятельства, приведшие к трагедии.

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