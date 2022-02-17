В центре Днепра на бешеной скорости Mazda столкнулась с Volkswagen. Автотроща произошла 17 февраля на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова,
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного Центра Днепра. Из них видно, что Mazda двигалась по проспекту Поля на скорости, значительно выше допустимой. На перекрестке машина врезалась в в Volkswagen, двигавшемся по улице Ульянова на запрещенный сигнал светофора.
В результате аварии пострадали оба водителя. Они были госпитализированы в больницу. Также значительные повреждения получили и машины. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
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Как уже сообщала Politeka, трагическое ДТП произошло вечером 16 января на трассе вблизи села Байдаковка. По информации сотрудников ГСЧС, водитель ВАЗ не справился с управлением и его вынесло в кювет, где машина перевернулась. В результате этого, один пассажир ВАЗа погиб на месте аварии. Еще одного пассажира и водителя из искореженной машины вытащили местные жители, ставшие свидетелями ДТП. Оба получили многочисленные травмы и были госпитализированы в Каменскую городскую больницу. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Правоохранители должны выясниться все обстоятельства, приведшие к трагедии.
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