В Днепре из квартиры на жилом массиве Победа-5 воры, кроме денег и драгоценностей вынесли щенка. Об этом
По предварительной информации, воры проникли в квартиру на втором этаже через балкон. Воры полностью перевернули все помещение. На фотографиях видно, что воры не побрезговали перетряхнуть и детские игрушки. Забрали все деньги и драгоценности. А также прихватили 3-месячного щенка французского бульдога по имени Брюс.
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Как уже сообщала Politeka, минувшей ночью неадекват попытался сжечь частный дом, в котором в то время находилась семья с маленьким ребенком. Глубоко ночью хозяин услышал, что что-то упало на крышу дома. Мужчина вышел во двор и увидел, что от забора отбегает неизвестный мужчина, а на крыше разгорается пламя. Хозяин быстро вывел жену с ребенком на улицу и через мгновение огонь охватил весь дом.
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