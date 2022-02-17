В Днепре из квартиры на жилом массиве Победа-5 воры, кроме денег и драгоценностей вынесли щенка. Об этом сообщает "Днепр вечерний".

По предварительной информации, воры проникли в квартиру на втором этаже через балкон. Воры полностью перевернули все помещение. На фотографиях видно, что воры не побрезговали перетряхнуть и детские игрушки. Забрали все деньги и драгоценности. А также прихватили 3-месячного щенка французского бульдога по имени Брюс.

В Telegram-канале "Поиск Оперативный" владелица животного обратилась с просьбой ко всем, кто увидит щенка на прогулке или объявление о его продаже, сообщать ей за вознаграждение. Анонимность гарантирует.

Как уже сообщала Politeka, минувшей ночью неадекват попытался сжечь частный дом, в котором в то время находилась семья с маленьким ребенком. Глубоко ночью хозяин услышал, что что-то упало на крышу дома. Мужчина вышел во двор и увидел, что от забора отбегает неизвестный мужчина, а на крыше разгорается пламя. Хозяин быстро вывел жену с ребенком на улицу и через мгновение огонь охватил весь дом.

На место пожара прибыли пожарные и правоохранители. А вот полицейские должны установить личность неизвестного мужчины и причины, побудившие его к такому ужасному поступку.

Напомним, в Днепре сотрудница банка продала данные клиентов: "Цены стартовали от 20 тысяч гривен"

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