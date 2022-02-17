В Днепре во время сильного ветра на припаркованный автомобиль упало дерево. Об этом сообщила в Facebook-сообществе "12 квартал" местная жительница.

Как стало известно, дерево упало ночью 17 февраля. При падении оно разбило припаркованный у подъезда автомобиль. У него выбито заднее стекло, поврежден капот и фары.

По словам местных жителей, это дерево уже давно было аварийным. Когда делали парковку немного подрубили корни, а того же дерево погрызли шершни. Это, по мнению жильцов, и стало основной причиной, почему упало дерево.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности. Все, это из-за сильных порывов ветра. По прогнозам синоптиков в течение 17 февраля будет дуть южный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Однако уже на следующий день, 18 февраля, погода немного угомонится. По данным метеорологов, в пятницу будет облачно, однако по-весеннему тепло. Днем столбик термометра поднимется до отметки 10 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, силой 7-12 м/с.

Что касается погоды до конца февраля, то по прогнозам синоптиков, жителям Днепропетровской области существенных морозов уже не следует ожидать. В регион уже практически пришла весна.

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