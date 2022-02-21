В эти выходные на Набережной Победы спасатели извлекли из ледяной воды пятерых человек. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, трое из них были полицейскими.

Как удалось выяснить, днем 20 февраля под лед на Днепре провалился мужчина во время рыбалки. Ему на помощь бросились местный житель и трое полицейских. Однако мужчины сами провалились под лед. Один из правоохранителей на расстоянии около 70 метров от берега, еще двое и местный житель - на расстоянии около 40 метров от берега.

Спасатели с помощью спецтехники извлекли из ледяной воды всех пострадавших. Однако, к сожалению, в карете скорой помощи умер рыбак. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором родители с детьми выбрали для своих прогулок весьма опасное место - таящий лед Днепра. Некоторые пробуют лед на прочность у берега. Но нашлось немало родителей с детьми, отошли от берега на достаточное расстояние. Что крайне опасно. Пользователи социальных сетей возмутились безответственным поведением взрослых, ведь они подвергают опасность не только своей жизни, но и своих детей.

Напомним, в Карпатах заблудился турист из Днепра: катался на сноуборде в тумане

Также Politeka писала, дерево упало на авто в Днепре: фото последствий непогоды