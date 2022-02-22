В Днепре городские власти планируют потратить почти 2 миллиона гривен на демонтаж новогодних иллюминаций и конструкций. Об этом
Соответствующие документы были опубликованы 18 февраля Департаментом благоустройства и инфраструктуры городского совета. Продлится тендер до 6 марта. Согласно опубликованным документам, убрать новогодние украшения необходимо лишь с четырех улиц. На это власти ожидают, что максимальная стоимость таких работ составит 1 822 260 гривен 50 копеек. Но согласно правилам торгов, участники могут предложить меньшую цену.
Кроме того, в документе есть еще одна интересная приписка - срок выполнения работ. Победитель тендера может не торопиться - убирать новогодние конструкции с четырех улиц можно до 31 декабря 2022 года.
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Следует отметить, что в декабре прошлого года стало известно, что днепровская власть решила потратить на новогодние украшения и конструкции почти 8 миллионов гривен. Однако наиболее поразительной стало установление главной новогодней красавицы города. На елку высотой 20 метров и иллюминаций для нее из городского бюджета было потрачено около 50 миллионов гривен. Таким образом новогодняя красавица Днепре стала самой дорогой елкой Украины в 2021 году.
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