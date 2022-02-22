Фальшивый документ про вакцинацию обнаружили полицейские во время проверки соблюдения карантинных мер.

Местный житель Желтых Вод приобрел поддельный документ о вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь мужчине грозит штраф или арест, сообщает 34 канал.

Поддельное свидетельство было обнаружено во время проверки соблюдения противоэпидемических мер полицейскими. Мужчина с фальшивыми документами находился в одном из торгово-развлекательных заведений города. Теперь его будут судить за использование поддельных документов о вакцинации.

Согласно санкциям статьи (ч. 4 ст. 358 УК) данное преступление наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Как уже сообщала Politeka, украинское правительство планирует ослабить карантинные ограничения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 21 февраля. Специалисты Министерства здравоохранения должны проанализировать ситуацию с заболеваемостью в стране и при необходимости рассмотреть возможность ослабления противоэпидемиологических ограничений. Правда, только после 31 марта.

По словам Дениса Шмыгаля, в марте, по прогнозам врачей, в Украине стабилизируется эпидемическая ситуация. Кроме того, большинство европейских стран уже ослабили карантинные меры для туристов.

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