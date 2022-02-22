Местный житель Желтых Вод приобрел поддельный документ о вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь мужчине грозит штраф или арест,
Поддельное свидетельство было обнаружено во время проверки соблюдения противоэпидемических мер полицейскими. Мужчина с фальшивыми документами находился в одном из торгово-развлекательных заведений города. Теперь его будут судить за использование поддельных документов о вакцинации.
Согласно санкциям статьи (ч. 4 ст. 358 УК) данное преступление наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
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Как уже сообщала Politeka, украинское правительство планирует ослабить карантинные ограничения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 21 февраля. Специалисты Министерства здравоохранения должны проанализировать ситуацию с заболеваемостью в стране и при необходимости рассмотреть возможность ослабления противоэпидемиологических ограничений. Правда, только после 31 марта.
По словам Дениса Шмыгаля, в марте, по прогнозам врачей, в Украине стабилизируется эпидемическая ситуация. Кроме того, большинство европейских стран уже ослабили карантинные меры для туристов.
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