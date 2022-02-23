В Павлограде на площадь перед городским советом вышли родители дошкольников. Взрослые выступают против повышения платы за питание в детских садах, сообщает газета "Лица".

Митинг родителей детей, посещающих городские дошкольные детские учреждения прошел 22 февраля. Его главным требованием было прекращение аутсорсинга в детсадах города и оставить стоимость питания на доступном уровне. Для этого необходимо поделить оплату между городским бюджетом и родителями.

Как ранее сообщили в городском совете Павлограда, с апреля в некоторых дошкольных учреждениях города планируется внедрение аутсорсинга на питание. Если депутаты горсовета примут соответствующее решение, питание в детсадах значительно возрастет. Родители детей до 3 лет за три разовое питание будут платить по 62,21 грн. за день, с трех до шести лет - 83,66 грн. Соответственно в месяц питание будет составлять от 1300 до 1700 грн.

Как уже сообщала Politeka, коммунальное предприятие "Днепрводоканал" хочет нанять коллекторов, которые будут выбивать долги за водоснабжение и водоотведение. За это КП планирует заплатить до 999 тыс. гривен. В свою очередь, коллекторы будут отключать должников от канализации. Уже даже огласили поквартирный реестр должников, которые имеют задолженности от 14 тыс. до 41 тыс. гривен.

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