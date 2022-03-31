Итальянский вратарь Гульельмо Викарио рассказал о том, как поселил у себя в доме украинцев из Днепра: Анну и ее 11-летнего сына Милана.

Об этом пишет Calcionews24.

"Трудно, по крайней мере сначала, общаться с женщиной, которая вынуждена находиться вдали от мужчины, у которой ребенок, который в 11 лет прекрасно осознает причину, почему она далеко от отца. Вы пытаетесь утешать, но если вы не пережили войну, вы не можете ее понять. Но Милан не показывал нам своего страха или дискомфорта. Это передало позитив и силу. Он-вежливый, добрый ребенок", - говорит Викарио.

По его словам, для общения они полагались на Google Translate, потому что Анна и Милан не говорят по-английски.

"Когда я сказал, чем я занимаюсь, Милан был поражен. Его мама объяснила мне, что он стесняется, потому что никогда не видел футболиста. Поэтому я показал ему несколько видео своих игр, а затем дал ему свою футболку. Его глаза светились, он сразу одел ее.

Я пообещал ему, что буду искать футбольную школу в Удине, которая бы его приняла и позволила бы играть. Также потому, что так он быстрее выучит наш язык. И второй приоритет-найти учителя итальянского языка. Что касается обучения, то он будет посещать украинскую школу с дистанционным обучением.

Я родился и вырос в этом доме. Анна и Милан живут в той части дома, которая ранее была зарезервирована для моей бабушки, которая умерла в 2013 году. Поэтому они чувствуют себя спокойно, у них есть своя частная жизнь. Но с любой потребностью, даже просто поговорить или увидеть приветливые взгляды, они могут обращаться к моим родителям. Я тоже присоединюсь, когда смогу", - утверждает Гульельмо.

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