СБУ ликвидировала обезвредила банду, которая нападала на подразделения Тероборони в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресслужба СБУ настороже в Facebook.
Отмечается, что в ходе спецоперации СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и угрожала бойцам теробороны. Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа – угрожали физической расправой.
Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Тероборони, который помешал незаконной перевозке через блокпосты оружия и боеприпасов группировки.
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