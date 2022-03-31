СБУ ликвидировала обезвредила банду, которая нападала на подразделения Тероборони в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресслужба СБУ настороже в Facebook.

Отмечается, что в ходе спецоперации СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и угрожала бойцам теробороны. Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа – угрожали физической расправой.

СБУ. Фото: скриншот Youtube-видео

Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Тероборони, который помешал незаконной перевозке через блокпосты оружия и боеприпасов группировки.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Оккупированная грузинская "Южная Осетия" собралась в Россию, главарь сделал заявление: "В ближайшее время"

Огромные колонны техники движутся у границ с Украиной со стороны Беларуси: "Неподалеку"

Оккупанты открыли огонь по спящим людям, идет спасательная операция: "Завалов очень много"

Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Показать еще

Напомним, в горсовете Днепра приглашают на работу: сколько платят и чем нужно заниматься

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили ракетами по воинской части на Днепропетровщине: что известно о жертвах

Также Politeka писала, чтов Днепре попрощались с украинским Героем: "Хотел подражать родителям"