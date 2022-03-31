Участники бандынапали на одного из руководителей местной Тероборони, который помешал незаконной перевозке оружия.

СБУ ликвидировала обезвредила банду, которая нападала на подразделения Тероборони в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресслужба СБУ настороже в Facebook.

Отмечается, что в ходе спецоперации СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и угрожала бойцам теробороны. Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа – угрожали физической расправой.

Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Тероборони, который помешал незаконной перевозке через блокпосты оружия и боеприпасов группировки.

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