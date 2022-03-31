Днепропетровский региональный метеорогический центр предупреждает о сильном ветре.
1 апреля в Днепре порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. И уже сейчас в городе довольно ветрено.
Будьте осторожны. А вот погода пока что будет радовать теплом. Завтра столбики термометров поднимутся до +23. Тёплая погода продержится до конца недели. На выходных обещают дожди с грозами и небольшое похолодание.
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