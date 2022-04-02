В Криворожском районе Днепропетровской области случилась беда.
Погибли отец и сын – они подорвались на боеприпасе, который нашли и принесли домой.
Об этом сообщает Горсовет со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Олександра Вилкула.
"У нас сегодня в Криворожском районе погибли отец и сын – подорвались на боеприпасе, который разбрасывают кассетные ракеты орков.
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Они их нашли и принесли домой. Гражданские люди.
Я уже несколько дней по местным телеканалам, радиостанциям, в эфире центральных телеканалов, в соцсетях призываю, что нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 см и диаметром примерно 2 см.
Мы везде публикуем их фотографии. Прошу услышать – это же ваша безопасность!" - говорится в сообщении.
Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.
Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.
Также Politeka писала, Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.