В результате ракетного обстрела Павлоградского района Днепропетровщины повреждены пути и взорвались вагоны, один человек ранен.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
"Вражеские удары по Павлоградскому району.
Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно, погибших нет.
Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - говорится в сообщении.
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