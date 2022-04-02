В результате ракетного обстрела Павлоградского района Днепропетровщины повреждены пути и взорвались вагоны, один человек ранен.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

"Вражеские удары по Павлоградскому району.

Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно, погибших нет.

Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - говорится в сообщении.

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