В Днепре часть кинотеатров уже открыли свои двери для горожан и переселенцев.

Об этом сообщает Відкритий. Кинозал в ТРЦ «Дафи» уже возобновил работу.

Здесь в прокате пока «довоенные» фильмы: «Носорог», «Человек-паук», «Большой красный пес Клиффорд» и другие ленты. Для детей показывают также мультфильмы украинского производства.

Плата за вход – символическая. Кинотеатры в ТРЦ «Апполо», «Мост-сити», «Караван» и «Neo Plaza» еще зрителей не принимают, но уже в ближайшие дни обещают также начать прокат кинофильмов.

Напомним про материальную помощь семьям украинских военных: в Кабмине назвали суммы.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить.

Также Politeka писала о денежную помощь для семей с детьми, пострадавших из-за боевых действий: названы суммы и как получить.