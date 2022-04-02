В Днепре часть кинотеатров уже открыли свои двери для горожан и переселенцев.
Об этом сообщает Відкритий. Кинозал в ТРЦ «Дафи» уже возобновил работу.
Здесь в прокате пока «довоенные» фильмы: «Носорог», «Человек-паук», «Большой красный пес Клиффорд» и другие ленты. Для детей показывают также мультфильмы украинского производства.
Плата за вход – символическая. Кинотеатры в ТРЦ «Апполо», «Мост-сити», «Караван» и «Neo Plaza» еще зрителей не принимают, но уже в ближайшие дни обещают также начать прокат кинофильмов.
Напомним про материальную помощь семьям украинских военных: в Кабмине назвали суммы.
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Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Как сообщала Politeka, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить.
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