Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет Politeka.net.
Однако, по его словам, есть и хорошая новость - ракеты были сбиты.
"Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел. Но к счастью, никто не пострадал. Имею видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ " - сообщил Резниченко.
Также он заверил, что на этот час в области все нормально.
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Добавим, что тем временем председатель Европарламента Роберта Мецола заявил, что вторжение РФ в Украину должно стать самой большой ошибкой в ее истории.
"Кремль должен навсегда запомнить, к чему при сводят такие действия. Зверства, совершенные российской армией в Украине, ужасны. Мы привлечем к ответственности всех виновных", - подчеркнул Мецола.
Напомним, бойцы Днепровской тероборони отправили оккупантов в ад и захватили технику.
Также сообщалось, что трамваи в Днепре изменят движение.
Кроме того Politeka.net писала, что в Белалуси снова заметили колонны военной техники.