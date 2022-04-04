У Дніпрі мешканцем повідомили, що у вівторок, 5 квітня, трамваї змінюватимуть свій рух. Це пов'язано з ремонтом на рейках.
"Через ремонт рейок на Амурському мосту зміна руху торкнеться тих маршрутів, які пролягають з правого на лівий берег. Ремонт шляхів буде проходити з 11: 00 до 14: 00", - йдеться в повідомленні місцевого телеграм-каналу.
Зазначається, що трамвай №6 тимчасово призупинить рух, а трамвай №9 скоротить маршрут і пересуватися на ньому можна буде по вулиці трамвайній, але без заїзду на Старомостову площу.
Нагадаємо, Резніченко звернувся до жителів Дніпропетровщини з важливою заявою: "Виходьте...".
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Ракетні обстріли Одеси, розкрита підла стратегія окупантів: на що тепер націлився ворог
У РФ почалася прихована мобілізація: кого призовуть і скільки тисяч людей
Мешканка Маріуполя виправдала агресію росіян, ховаючись від бомб: що відомо про її долю
Українські захисники розгромили угруповання ворога на Донеччині: "За кілька годин"
Як повідомляла Politeka, У Дніпрі запрацюють кінотеатри: плата за вхід символічна.
Також Politeka писала, що "Рух поїздів зупинено": нові деталі ракетного удару на Дніпропетровщині.