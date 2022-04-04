У Дніпрі мешканцем повідомили, що у вівторок, 5 квітня, трамваї змінюватимуть свій рух. Це пов'язано з ремонтом на рейках.

"Через ремонт рейок на Амурському мосту зміна руху торкнеться тих маршрутів, які пролягають з правого на лівий берег. Ремонт шляхів буде проходити з 11: 00 до 14: 00", - йдеться в повідомленні місцевого телеграм-каналу.

Зазначається, що трамвай №6 тимчасово призупинить рух, а трамвай №9 скоротить маршрут і пересуватися на ньому можна буде по вулиці трамвайній, але без заїзду на Старомостову площу.

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