Перемога буде за нами!

Бійці Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони та Сили спеціальних операцій розправилися з окупантами та захопили їхню техніку.

Про це 4 квітня повідомляє Інформаційне агентство Міноборони України АрміяInform та публікує відповідні кадри.

«Тут бійці Дніпровської ТрО разом з ССО поповнили трофейний фонд України😏 😈Ну і, звісно, відправила n-у кількість орків у пекло. Перемога буде за нами!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на 4 квітня, втрати російських окупантів склали: особового складу — 18300 осіб, танків — 647 од, бойових броньованих машин — 1844 од, артилерійських систем — 330 од, РСЗВ — 107 од, засоби ППО — 54 од, літаків — 147 од, гелікоптерів — 134 од, автомобільної техніки — 1273 од, кораблі /катери — 7 од, цистерн з ПММ — 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92, спеціальна техніка — 25, пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

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