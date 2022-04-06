Огонь после ракетного удара по объекту в Новомосковском районе достиг 500 метров квадратных.

Как стало известном утром, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате была уничтожена нефтебаза с горючем в Новомосковске, а также поврежден завод в Синельниковском районе, начался крупный пожар.

Также в сети появились фото с места пожара, возникшего в результате ракетного удара по Новомосковскому району. Также огонь после ракетного удара по объекту в Новомосковском районе достиг 500 метров квадратных.

Спасатели уже ликвидировали возгорание, однако удалось потушить его не сразу. В результате обстрела склад с топливом был уничтожен.

Напомним, утром шестого апреля также сообщалось, в Днепропетровской области ночью разбомбили нефтебазу и завод. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет Politeka.net.