Как стало известном утром, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате была уничтожена нефтебаза с горючем в Новомосковске, а также поврежден завод в Синельниковском районе, начался крупный пожар.
Также в сети появились фото с места пожара, возникшего в результате ракетного удара по Новомосковскому району. Также огонь после ракетного удара по объекту в Новомосковском районе достиг 500 метров квадратных.
Спасатели уже ликвидировали возгорание, однако удалось потушить его не сразу. В результате обстрела склад с топливом был уничтожен.
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Сильный пожар на Днепропетровщине, выяснилось, что разбомбили оккупанты: "До сих пор укрощают пламя"
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«Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя Там сильный пожар. Горит горючее», - сообщил Резниченко.
По его словам, количество пострадавших неизвестно.
Напомним, экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине.
Также было опубликовано фото офицера рф, который отправлял награбленное в Украине своей семье.
Кроме того Politeka.net писала, что российские оккупанті не смогут захватить Харьков.