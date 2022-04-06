Фермерские хозяйства Днепропетровщины предлагают работу для переселенцев.

Об этом сообщила глава Петриковской громады Наталья Коваленко во время брифинга.

Вакансия тракториста пользуется большим спросом, ведь аграрии продолжают посевную. Но если вы не тракторист – работа тоже найдется.

«Наши фермеры приступили к работе по посеву овощей в открытом грунте. Что касается трудоустройства, то сегодня мы предоставили работу десяти переселенцам. У нас есть еще вакантные места. Обратиться можно по телефону: (096)766-43-95», – сказала глава громады.

В Петриковке принимают и расселяют переселенцев. По данным на 6 апреля в громаде зарегистрировались более 600 жителей других регионов, из них 220 дети. Их разместили у себя местные жители, которые получат от государства дополнительно 1000 грн на оплату электроэнергии.

«Мы вместе с волонтерами обеспечиваем переселенцев продуктами, средствами гигиены и необходимыми медикаментами. Работает малый и средний бизнес. Открыты амбулатории, магазины, аптеки. Школьники учатся дистанционно. У Петриковской громады есть запасы лекарств и продуктов», – сказала Наталья Коваленко.

Напомним, премьер Шмигаль назвал потери украинского бюджета из-за боевых действий

Как сообщала Politeka, в Кабмине назвали суммы материальной помощи семьям украинских военных

Также Politeka писала о пенсии при потере кормильца: в Минсоцполитики объявили украинцам о важных изменениях, что будет нового