Да, по словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, это солнечное утро он начнет с еще одной хорошей новости, пишет Politeka.net.
"С 24 февраля в нашей области появилось почти 4 000 новых семей. Больше всего женились в Днепре. Сейчас брачная процедура упрощена по максимуму. Стать семьей можно в один день. А для невест военных регистрация вообще онлайн. Надеюсь, кому-то эта информация пригодится. Жизнь продолжается", - подчеркнул Резниченко.
Напомним, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые эффективно помогают украинским военным бороться с российскими оккупантами, настолько пришлись по душе украинцам, что некоторые из них называют так своих детей.
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Так, новорожденные малыши в Винницкой области и городе Киев получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно, сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Напомним, россиян массово гонят в военкоматы.
Также сообщалось, что штурм россиян на Луганщине провалился.
Кроме того Politeka.net писала, что днепровские военные показали кадры успеха на фронте.