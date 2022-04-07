Ночь в Днепропетровской области прошла спокойно – никуда не «прилетело» и никто и ничего не пострадало. Но это еще не все хорошие новости, которые сообщили жителям Днепропетровщины.

Да, по словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, это солнечное утро он начнет с еще одной хорошей новости, пишет Politeka.net.

"С 24 февраля в нашей области появилось почти 4 000 новых семей. Больше всего женились в Днепре. Сейчас брачная процедура упрощена по максимуму. Стать семьей можно в один день. А для невест военных регистрация вообще онлайн. Надеюсь, кому-то эта информация пригодится. Жизнь продолжается", - подчеркнул Резниченко.

Напомним, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые эффективно помогают украинским военным бороться с российскими оккупантами, настолько пришлись по душе украинцам, что некоторые из них называют так своих детей.

Так, новорожденные малыши в Винницкой области и городе Киев получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Напомним, россиян массово гонят в военкоматы.

Также сообщалось, что штурм россиян на Луганщине провалился.

Кроме того Politeka.net писала, что днепровские военные показали кадры успеха на фронте.