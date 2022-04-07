На Днепропетровщине правоохранители проверяют четырех человек на причастность к сотрудничеству с российскими войсками и участию в диверсионной деятельности.

Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

В частности, в Новомосковске задержали мужчину с фотоаппаратом, который зафиксировал последствия недавнего ракетного обстрела.

Еще два жителя города, по версии правоохранителей, поддерживали «русский мир», путина и войну рф.

Кроме того, одного мужчину обнаружили в Днепре во время действия комендантского часа. После проверки у него обнаружили конфиденциальную информацию, доступ к которой имеют только сотрудники полиции, Вооруженных сил Украины и других специальных служб, сотрудником которых задержан не был. Также у него зафиксировали переписку с иностранцами.

Всех задержанных передали работникам Службы безопасности Украины, чтобы установить их причастность к корректировке обстрелов и содействию оккупационным войскам.

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