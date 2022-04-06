В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ
По сообщению провоохранителей, агент собирал разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.
Их координаты он передавал российским кураторам через отработанные каналы связи и близкого родственника, проживающего на территории временно оккупированного Донбасса.
Полученную информацию враг использовал для ракетных обстрелов на территории Днепропетровщины.
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Сотрудники СБУ задержали агента во время сбора данных по военному объекту, по которому оккупанты планировали совершить ракетный удар.
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