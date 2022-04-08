За минувшую ночь два пожара в частных домах унесли жизни троих людей.
Об этом сообщили в ДСНС Днепропетровской области.
В с. Тургеневка Синельниковского района во время ликвидации пожара, возникшего в одноэтажном жилом доме, спасатели обнаружили тело мужчины, 1949 года рождения.
Огнем повреждены окна, двери дома и имущество внутри площади 30 кв. м.
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На улице Низами в Кривом Роге во время тушения возгорания обнаружены тела двух мужчин. Также событие произошло в жилом доме.
"Уважаемые граждане! Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует максимально четко выполнять требования пожарной безопасности. Кроме того, каждому необходимо знать порядок действий при пожаре: способ вызова Службы спасения, уметь тушить возгорание на начальных этапах первичными средствами пожаротушения или подручными средствами, знать безопасные пути выхода из помещений", - говорится в обращении спасателей к жителям области.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и почему не надо паниковать.
Кроме того Politeka.net писала, что жителям Днепропетровщины сообщили хорошие новости.
Также Politeka.net писала, что в Мариуполе погиб выдающийся украинец.