За минувшую ночь два пожара в частных домах унесли жизни троих людей.

Об этом сообщили в ДСНС Днепропетровской области.

В с. Тургеневка Синельниковского района во время ликвидации пожара, возникшего в одноэтажном жилом доме, спасатели обнаружили тело мужчины, 1949 года рождения.

Огнем повреждены окна, двери дома и имущество внутри площади 30 кв. м.

На улице Низами в Кривом Роге во время тушения возгорания обнаружены тела двух мужчин. Также событие произошло в жилом доме.

"Уважаемые граждане! Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует максимально четко выполнять требования пожарной безопасности. Кроме того, каждому необходимо знать порядок действий при пожаре: способ вызова Службы спасения, уметь тушить возгорание на начальных этапах первичными средствами пожаротушения или подручными средствами, знать безопасные пути выхода из помещений", - говорится в обращении спасателей к жителям области.

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