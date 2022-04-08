69 тысяч га днепропетровских полей засеяли ранними яровыми культурами: пшеницей, ячменем, овсом, горохом, рапсом. Это более 40% от запланированного.

Сообщает сайт Днепропетровской ОГА.

По словам директора Института зерновых культур НААН Владислава Черчеля, больше всего посеяно ячменя, и почти завершили с пшеницей.

Вскоре в области начнут сеять подсолнечник, кукурузу на зерно, гречку, просо, сорго. Планируют завершить посевную кампанию в конце весны.

Добавим, что ранние и поздние яровые охватят 474 тысяч га, озимые составляют уже более 750 тысяч га.

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