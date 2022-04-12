В Днепре предлагают переименовать ряд улиц, чьи названия связаны с государством-агрессором.

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на единую систему местных петиций.

Предложения о переименовании связаны с агрессией РФ против Украины.

«24 февраля Россия коварно подвергла бомбардировкам мирные украинские города, в частности Днепр, и начала кровавое вторжение в Украину, сопровождаемое тысячами погибших, раненых и масштабными разрушениями. Как говорит история, это не первая (и, вероятно, не последняя) попытка России уничтожить украинскую государственность и украинский народ. В то же время на карте Днепра продолжают существовать топонимы, связанные со страной-агрессором, в т.ч. в честь городов России, где расположены воинские части, и из которых на нашу землю пришли убийцы. При том, что эти города и местности не имеют никакого отношения к Днепру, Украине (например ул. Арзамасская, ул. Иркутская, ул. Челябинская, ул. Камчатская)», — пишет автор петиции.

В этой связи предлагается: — переименовать топонимы Днепра, связанные с Россией; — вместо русских названий вернуть исторические названия (например, вместо ул., Глинки – ул. Упорная, просп. Пушкина – просп. Военный (здесь, кстати, военный госпиталь); или присвоить улицам названия, связанные с географией Украины

Напомним, в Днепре спасают жизнь героини МЧС.

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