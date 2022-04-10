В Кривом Роге мужчина во время очередной тревоги радикально решил вопрос с лампочкой сигнализации на одном из автомобилей. Он разбил ее молотком.

В сообщении отмечают, что по мнению мужчины, маячок сигнализации светил в небо, и из-за него российская авиация может бомбить.

"Вчера вечером в Кривом Роге во время очередной тревоги, мужчина вышел с молотком во двор и разбил автомобиль у которого лампочка сигнализации светила в небо.



Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что из-за этого их могут бомбить русские", - идет речь в сообщении.

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