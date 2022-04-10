Сегодня в который раз ракетным обстрелам подвергся аэропорт Днепра.

Во время последней атаки там пострадала группа спасателей, среди которых была пресс-секретарь днепровских героев Евгения Дудка.

Состояние девушки на данным момент очень тяжелые. За нее молится весь город. Слова поддержки на своей странице в Фейсбук высказал и городской голова Борис Филатов.

«Женечка, девочка наша красивая, пресс-секретарь МЧС, держись, детка. РуZZкие твари хотели разбомбить аэропорт, а в результате почти убили тебя. Мы все рядом. Весь наш Днепр. Молюсь за тебя. Нет им прощения. Во веки веков», — написал мэр.

Напомним, что во время ракетной атаки пострадал и муж Евгении, начальник дежурной смены 8-го ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игорь Гетало.

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