12 апреля, на трассе М-04 Знаменка-Луганск-Изварино ВАЗ врезался в электроопору

Об это сообщает "Днепр Оперативный".

Авария произошла неподалеку от села Песчанка в Новомосковском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, из-за чего машину занесло и она ударилась об электроопору.

В автомобиле в момент ДТП находилось четверо мужчин, двое из которых погибли.

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