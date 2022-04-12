12 апреля, на трассе М-04 Знаменка-Луганск-Изварино ВАЗ врезался в электроопору
Об это сообщает "Днепр Оперативный".
Авария произошла неподалеку от села Песчанка в Новомосковском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, из-за чего машину занесло и она ударилась об электроопору.
В автомобиле в момент ДТП находилось четверо мужчин, двое из которых погибли.
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