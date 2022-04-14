Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что на следующей сессии городского совета рассмотрят идею переименования улиц.

Об этом он сказал 14 апреля в эфире телемарафона.

По словам Филатова, в Днепре появится улица Чернобаевская и другие.

Мариупольская уже есть. Список будут согласовывать с архитекторами и обществом", - сказал он.

Филатов отметил, что ситуация в Днепре стабильная. Однако горожане не прислушались к рекомендациям пересидеть на западе страны, и возвращаются домой семьям.

Напомним, в Днепропетровской области задержали предателя, который срок ему грозит.

Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.

Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.