Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что на следующей сессии городского совета рассмотрят идею переименования улиц.
Об этом он сказал 14 апреля в эфире телемарафона.
По словам Филатова, в Днепре появится улица Чернобаевская и другие.
Мариупольская уже есть. Список будут согласовывать с архитекторами и обществом", - сказал он.
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Филатов отметил, что ситуация в Днепре стабильная. Однако горожане не прислушались к рекомендациям пересидеть на западе страны, и возвращаются домой семьям.
Напомним, в Днепропетровской области задержали предателя, который срок ему грозит.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.