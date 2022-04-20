В Кривом Роге и районе не будет ночных богослужений.



Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



В ночь с 23 на 24 апреля комендантский час не отменяется. Действовать он будет с 22:00 до 05:00 как и положено. Относится это к Кривому Рогу, Криворожскому району и освобожденным поселкам Херсонской области. По словам Вилкула, это связано со сложной военной обстановкой на этих территориях.

Освещение в городе будет отключено. В храмах богослужение проводить ночью не будут. Начнут его в 5:30 утра. По словам Вилкула, это соответствует всем канонам, представители всех конфессий одобрили такое решение.



Также в храмах будет усиленная охрана, территорию будут патрулировать отряды Нацполиции и Нацгвардии. Вход в храм с оружием воспрещен.



Коммунальный транспорт 24 апреля будет работать с 5 утра.





Напомним, ранее на Днепропетровщине отменили комендантский час в ночь с 23 апреля на 24 апреля в связи с празднованием Пасхи.

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Отметим, что Филатов рассказал о проблемах, с которыми сталкивается Днепр: "Обстановка напряжена".