Как пишет Politeka.net, 19 апреля во время проверки документов у пассажиров маршрутного автобуса один человек заявил, что у него нет документов, а потом напал на правоохранителя. После этого 25-летнего молодого человека задержали, передает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
"20 апреля следователем по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту объявлено подозрение по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере от ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения – содержания под стражей", - отметили в ведомстве.
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