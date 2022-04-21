21 апреля в Кривом Роге в двух карьерах будут произведены плановые взрывы в производственных целях.

Об этом сообщает Военная администрация Кривого Рога.

В 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

В 14:00 в карьере "Северный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

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