В Днепре на Пасхальную ночь отменили комендантский час в связи с чем храмы и городской транспорт будут работать круглосуточно.

Однако глава ДнепрОВА призвал жителей воздержаться от похода в церковь из-за возможных провокаций со стороны РФ.

Валентин Резниченко напомнил, что они сделали все, чтобы в Воскресенье Господне верующие имели свободу выбора и могли прийти в храмы Днепра.

«Я уважаю любую веру. Понимаю и тех, кто глубоко верует, и тех, кто этого не делает. У каждого из вас есть свобода: идти в Пасхальную ночь в церковь либо оставаться дома. Но идет война… Оккупанты подлы и способны на любые провокации. Для них нет ничего святого. Поэтому прошу по возможности оставаться днепрянам дома и посмотреть праздничную службу по телевизору или в интернете. Давайте не дадим оккупантов шансов испортить нам Пасху», — призвал Валентин Резниченко.

Тем не менее, комендантский час в Днепре на Пасхальную ночь будет отменен. Но только на нее, уже вечером 24 апреля он начнется ровно в 22:00.

Напомним, ранее принято решение по ночным богослужениям на Пасху в Кривом Роге.

Как сообщалось, в Днепре живут дочери подполковника из рф, который отправляет солдат уничтожать украинцев.

Также гостья Днепра, ждавшая "русский мир", выступила с извинениями: "Наговорила лишнего".