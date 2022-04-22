В Днепре на Пасхальную ночь отменили комендантский час в связи с чем храмы и городской транспорт будут работать круглосуточно.
Однако глава ДнепрОВА призвал жителей воздержаться от похода в церковь из-за возможных провокаций со стороны РФ.
Валентин Резниченко напомнил, что они сделали все, чтобы в Воскресенье Господне верующие имели свободу выбора и могли прийти в храмы Днепра.
«Я уважаю любую веру. Понимаю и тех, кто глубоко верует, и тех, кто этого не делает. У каждого из вас есть свобода: идти в Пасхальную ночь в церковь либо оставаться дома. Но идет война… Оккупанты подлы и способны на любые провокации. Для них нет ничего святого. Поэтому прошу по возможности оставаться днепрянам дома и посмотреть праздничную службу по телевизору или в интернете. Давайте не дадим оккупантов шансов испортить нам Пасху», — призвал Валентин Резниченко.
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Тем не менее, комендантский час в Днепре на Пасхальную ночь будет отменен. Но только на нее, уже вечером 24 апреля он начнется ровно в 22:00.
Напомним, ранее принято решение по ночным богослужениям на Пасху в Кривом Роге.
Как сообщалось, в Днепре живут дочери подполковника из рф, который отправляет солдат уничтожать украинцев.
Также гостья Днепра, ждавшая "русский мир", выступила с извинениями: "Наговорила лишнего".