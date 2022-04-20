Жительница Лисичанска, которая эвакуировалась в Днепр ждала, когда в ее родной город войдут захватчики и она сможет вернуться.
Сторонница "русского мира" через Instagram беседовала в прямом эфире с жителем оккупированной Луганской области. Она говорила, что ждет когда в ее город зайдут "асвабадітєлі" и она с ними останется.
Местонахождение установили местные, после чего вызвали правоохранителей. Теперь ее задержали и она обратилась с извинениями.
Как передает Информатор Валерия сказала, что приехала из Лисичанска и их приютили люди, за что она им очень благодарна. Также она извинилась за то, что наговорила много лишнего и поблагодарила ВСУ за то, что они защищают нас.
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Отметим, что сейчас в стране сложное время и стоит думать перед тем, как высказывать свое мнение. Украина обязательно победит, давайте бороться с врагом вместе.
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