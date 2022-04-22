Руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан вторую фазу войны с рф.

Как передает "ДніпроТВ", в частности, рассказал о своем видении ситуации в Криворожском районе. Там, как известно, оккупанты практически ежедневно обстреливают приграничные села и город Зеленодольск.

«Я не вижу большой опасности в том районе. Там противник ведет, будем так говорить, предупредительный, встречный огонь. Периодически там ВСУ поддавливают противника вниз херсонской области, и оккупационные войска ведут сдерживающий огонь. Зеленодольск обстреливают с Высокополья. Таким образом третируют и население, и бьют по инфраструктуре. Это ближайшая точка, которую они могут достать. Но критической ситуации я там не вижу», — сказал Геннадий Корбан.