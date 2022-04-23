22 апреля российские оккупанты вновь обстреляли населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул во время брифинга. При этом он заверил, что жертв среди местного населения нет.

На этот раз от массированной атаки противника пострадали села Великая Костромка и Малая Шестерня.

Вилкул подчеркнул, что вся территория региона, прилегающая к Херсонской области, подвергается регулярным обстрелам оккупантов. Людям оказывают помощь в эвакуации, а также не забывают о пострадавших соседях.

"Мы продолжим оказывать помощь жителям приграничных с нашей областью сёл Херсонщины. В освобожденных – в восстановлении мирной жизни, с гуманитарным обеспечением. А тем, кто оказался в оккупации – будем пробовать помочь выехать. Мы одна страна и должны помогать друг другу", – заключил глава ОВА.