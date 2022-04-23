21 апреля в боях за независимость и суверенитет Украины погиб каменчанин Роман Кривенчук.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Роману было 45 лет. В 2021 году мужчина окончил Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта. Был участником АТО/ООС.
25 февраля Роман встал на защиту государства от посягательств российского агрессора.
У него остались жена, двое детей, мать и сестра.
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Прощание и панихида состоится 23 апреля в 15:00 в казацкой церкви Пресвятой покровы ПЦУ в городе Каменское.
Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища на Соцгороде.