21 апреля в боях за независимость и суверенитет Украины погиб каменчанин Роман Кривенчук.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Роману было 45 лет. В 2021 году мужчина окончил Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта. Был участником АТО/ООС.

25 февраля Роман встал на защиту государства от посягательств российского агрессора.

У него остались жена, двое детей, мать и сестра.

Прощание и панихида состоится 23 апреля в 15:00 в казацкой церкви Пресвятой покровы ПЦУ в городе Каменское.

Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища на Соцгороде.