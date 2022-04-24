Волонтер из Лисичанска Ольга Сергеева умерла в больнице в Днепре.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергея Гайдая.

15 апреля Ольга вместе с мужем Андреем попали под обстрел, доставляя гуманитарную помощь. Андрей погиб сразу, а за жизнь женщины до этого дня боролись лучшие врачи Днепра.

"Сердце Ольги остановилось 23 апреля. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирные, добрые, позитивные. Вечная память... - написал в сообщение Сергей Гайдай.

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