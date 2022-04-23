Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от оккупантов. Несмотря на защищенность Днепропетровской области враг достает регион ракетами. И сегодня, 23 апреля, стало известно, что одна достигла своей цели в Днепровском районе. Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.
"Есть «прилет» в Днепровском районе.
Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты.
Людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Оборвалась жизнь двух маленьких украинских актрис: "Никогда не забудем талантливых ангелочков"
Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"
"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна
Украина выдвинула рф ультиматум, переговоры на грани: выяснилось, в чем он заключается
Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды", - написал Резниченко.
Напомним, жесткое наказание ждет дрифтеров в Днепре, Лысенко предупредил
А еще Politeka сообщала, что комендантский час вернули в Пасхальную ночь на Днепропетровщине
Также Politeka писала, что продавал бронежилеты: мошенник из Днепропетровщины нажился на десятках людей