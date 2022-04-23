Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал о попадании российской ракетой по Днепровскому району.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от оккупантов. Несмотря на защищенность Днепропетровской области враг достает регион ракетами. И сегодня, 23 апреля, стало известно, что одна достигла своей цели в Днепровском районе. Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

"Есть «прилет» в Днепровском районе.

Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты.

Людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет.

Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды", - написал Резниченко.

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