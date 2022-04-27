В Павлограде Днепропетровской области местные жители сообщают о мощном взрыве и возможном «прилете» вражеской ракеты.

К счастью, причин для беспокойства нет. Как оказалось, в настоящий момент проходят плановые работы по утилизации остатков боеприпасов. Жизни людей ничего не угрожает.

«Просим сохранять спокойствие», - призвали горожан местные власти.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.

«Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар. Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка", – сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко утром 27 апреля.

Также сообщалось, что советник главыы ОП и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк сообщл о "плохих новостях" для страны-агрессора.

«Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для Рф. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия Украины существенно усиливается», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Кроме того Politeka.net писала, что российские захватчики могут с новой силой атаковать Украину уже в июне-июле.