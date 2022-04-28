Глава Каменского Андрей Белоусов сообщил о смерти еще одного жителя Каменского, который погиб в боях на Луганщине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищают свою землю от оккупантов. Несмотря на колоссальные успехи Украины без жертв не обходится. И мэр Каменского Андрей Белоусов сообщил о смерти еще одного защитника Украины.

Мэр отметил, что погиб защитник 10 апреля в боях на Луганщине. Белоусов выразил соболезнования от громады Каменского и себя лично.

"Александр Измаев родился в мае 1974 года, окончил ПТУ №4. Начиная с 2021 года проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины. У него остались сын, мать и отец.

Поклон до земли воину-защитнику!

Вечная память и слава Герою", - отмечено в публикации.

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